In den vergangenen Wochen ist es im Stadtgebiet Speyer, insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofes, wiederholt zu Fahrraddiebstählen gekommen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Vor allem zum Jahreswechsel wurden vermehrt Fälle vor dem Bahnhof gemeldet, so der Leiter der Polizeiinspektion Speyer, Kristof Brockmann, auf Anfrage. Auch ordnungsgemäß gesicherte Fahrräder lägen im Augenmerk der Täter. Um die Straßenkriminalität zu bekämpfen und Ermittlungshinweise zu erlangen, werden die Beamten ihre Kontrollmaßnahmen in diesem Deliktsfeld intensivieren. Die Polizei empfiehlt, beim Kauf eines Fahrradschlosses auf Qualität zu achten und stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem zu nutzen. Zudem sollten individuelle Merkmale des Rades, inklusive Rahmennummer, notiert werden. Fahrraddiebe nutzten große und unübersichtlich Abstellorte, wie Bahnhöfe oder Schulen, um in der Anonymität wirken zu können.