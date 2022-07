Die Polizei warnt vor Fahrraddieben. „In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Speyer wieder vermehrt Fahrraddiebstähle gemeldet“, teilt sie mit. Allein am Brezelfest-Montag habe sie von neun Fahrraddiebstählen an wechselnden Örtlichkeiten Kenntnis erlangt. „Auch ordnungsgemäß gesicherte Fahrräder lagen hierbei im Augenmerk der Täter.“ Die Beamten kündigen verstärkte Kontrollen an, geben Radlern aber auch Tipps, wie sie vorbeugen können. Als besten Diebstahlsschutz bezeichnen sie ein stabiles Fahrradschloss etwa aus durchgehärtetem Spezialstahl und mit massivem Schließsystem. Der Drahtesel sollte stes mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einen fest verankerten Gegenstand angeschlossen werden. Auch der Stellplatz sei entscheidend: „Vermeiden Sie es, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen“, so die Polizei.