Es treiben wieder einmal Telefonbetrüger ihr Unwesen. Wie die Polizei berichtet, hat eine 38-jährige Speyererin am Donnerstag eine SMS mit dem Versprechen auf einen Gewinn erhalten hat. Sie habe auf einen in der Nachricht enthaltenen Link geklickt und sei aufgefordert worden, ihre Kontaktdaten einzugeben. Danach habe ein angebliches Gesundheitszentrum angerufen und habe sich nach den Bankdaten der Frau erkundigt, welche sie dann auch mitgeteilt habe.

Die Polizei berichtet weiter, dass die Frau die Betrugsmasche durchschaut und ihre Hausbank informiert habe. Ein Schaden sei nicht entstanden. Die Polizei weist daraufhin, bei sämtlichen Varianten des Telefonbetrugs sofort aufzulegen und sich auf kein Gespräch einzulassen. Ziel der Betrüger seien Bankdaten, Kontonummer und entweder das Passwort für Internet-Banking oder entsprechende TAN-Nummern.

Nicht unter Druck setzen lassen

Beim geringsten Zweifel sollen Betroffene die jeweilige Behörde selbstständig an- oder zurückrufen. Die Telefonnummern sollen dabei selbst herausgesucht und nicht am Telefon erfragt werden. Am Telefon sollen keine Details zu den finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Wenn die Polizei anruft: Die echten Ordnungshüter bitten niemals um Geld. Weitere Informationen und Tipps zur Prävention von Betrug gibt es online.