Die Polizei Speyer warnt vor betrügerischen Anrufen. Vermehrt hätten Täter im Verlauf des verlängerten Wochenendes versucht, am Telefon Geld oder Wertgegenstände von zumeist älteren Speyerer Bürgern zu ergaunern. Wie die Polizei mitteilt, behaupteten die Betrüger im Verlauf der Gespräche unterschiedliche Dinge. So hätten sie vorgetäuscht, dass ein Familienangehöriger in Not sei und finanzielle Unterstützung benötige, oder, dass der Angerufene ein Preisausschreiben gewonnen habe, aber vor Erhalt der Gewinnsumme eine Gebühr entrichten müsse. Auch gaben sich die Betrüger als Polizisten aus, die nach der Festnahme von Einbrechern erfragen wollten, ob die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände im Haus haben. Durch solche Anrufe solle erwirkt werden, dass die Betroffenen Geld oder Wertgegenstände übergeben, bevor eine weitere Aktion erfolge, beschreibt die Polizei das Vorgehen der Täter.

Nicht auf Forderungen eingehen

Sie rät, in solchen Fällen keinesfalls auf die Forderungen einzugehen. „Niemals nachfragen, ob eine bestimmt Person am Telefon sei, sondern sich vom Anrufer erklären lassen, wer er ist“, raten die Beamten. Sie weisen zudem darauf hin, dass die Polizei niemals telefonisch nach Wertgegenständen oder Kontodaten frage. Betroffene sollten verdächtige Gespräche beenden und der Polizei melden. Strafanzeigen können auch online erstattet werden. Kontakt: Polizeiinspektion Speyer, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.