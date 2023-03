Die Polizei warnt vor betrügerischen Haustürgeschäften durch angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke oder des Tierschutzbundes. Hintergrund sind zwei entsprechende Fälle in Speyer. Einer davon ist laut Mitteilung vom Dienstag erst diese Woche bekanntgeworden, hat sich aber schon vorigen Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr ereignet. Ein Unbekannter habe bei einer 83-jährigen Frau im Umfeld des Fischmarktes geklingelt und sich als Mitarbeiter des Tierschutzbundes ausgegeben. Die Frau habe ihn in ihre Wohnung gelassen und ihm eine monatliche Einzugsermächtigung ausgestellt, für die sie keine Quittung erhalten habe. „Bislang entstand der Dame kein Schaden“, so die Polizei, die Ermittlungen wegen versuchten Betruges einleitete. Der mutmaßliche Betrüger wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und stämmig beschrieben. Er habe badischen Dialekt gesprochen.

Am Freitag sei eine 94-jährige Frau aus Speyer-Nord gegen 14.30 Uhr von einem angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke besucht worden. Der Mann sei ungebeten in ihr Haus gekommen und habe um Hilfe gebeten. „Im weiteren Verlauf äußerte der angebliche Arbeiter, dass er im Haus etwas überprüfen müsse. Die Kapuze des Mannes war so tief ins Gesicht gezogen, dass sie dieses verbarg“, melden die Beamten. Die 94-Jährige habe Misstrauen geschöpft, den Besucher geistesgegenwärtig unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt und die Tür geschlossen. Es habe sich nachweislich um keinen Mitarbeiter der Stadtwerke gehandelt, so die Polizei, die von Vorbereitungshandlungen für eine Straftat ausgeht. Der Besucher sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank und mit einem dunkelblauen Mantel mit Kapuze bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de. Sie warnt vor ungebetenen Gästen: „Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.“ Weitere Tipps gebe es im Netz unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/