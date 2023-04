Polizei und kommunaler Vollzugsdienst haben eine weitgehend positive Bilanz der Sicherheitslage auf der Frühjahrsmesse gezogen.

Mit 16 Einsätzen sei das Treiben auf dem Festplatz für die Polizei deutlich ruhiger verlaufen als im vergangenen Jahr, als 39 Einsätze gezählt wurden. Probleme bereiteten demnach vor allem Jugendliche und Heranwachsende, die zu viel Alkohol konsumiert hatten.

Im Verlauf der Festtage vom 6. bis 23. April verzeichnete die Polizei vier Körperverletzungen, die sich alle an Freitag- und Samstagabenden ereignet hätten. Daran seien „ganz überwiegend“ Jugendliche und Heranwachsende beteiligt gewesen. In „mindestens drei von vier Fällen“ waren die Beschuldigten oder Geschädigten demnach alkoholisiert.

Mit Tierabwehrspray gesprüht

Einmal hätten Unbekannte aus einer vierköpfigen Gruppe heraus „unvermittelt ein Tierabwehrspray“ gegen einen 16-Jährigen eingesetzt, berichtet die Polizei. In einem Fall seien die Ordnungshüter bei einem Streit eingeschritten, zweimal hätten sich die Beamten Randalierern angenommen, „sodass Auseinandersetzungen frühzeitig verhindert wurden“, meldet die Polizei. Im Festverlauf seien fünf Platzverweise erteilt worden. Zudem musste ein 19-Jähriger an gleich zwei Tagen in Gewahrsam genommen werden, da er – jeweils betrunken – Körperverletzungen beging und Gegenstände umherwarf.

Die Polizei leitete drei Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein, da sie geringe Mengen an Cannabis, Kokain und MDMA („Ecstasy“) sicherstellte. Zudem hätten die Beamten ein vermisstes Kind zu den Erziehungsberechtigten zurückgebracht. Bei einem Autofahrer, der von der Messe kam und dem Augenschein nach unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Bisher wurden keine Diebstähle auf der Messe gemeldet. Dies sei „erfreulich“, so die Polizei.

41 Verstöße gegen Glasflaschenverbot

Auch der kommunale Vollzugsdienst zeigte sich mit dem Verlauf des Rummels zufrieden. Die städtischen Kontrolleure hatten das per Allgemeinverfügung erlassene Alkoholverbot im Umfeld des Festgeländes überwacht. Dabei stellten sie 41 Verstöße gegen das Glasflaschenverbot fest, teilt die Stadt mit, achtmal sei gegen das Verbot branntweinhaltiger Alkoholika verstoßen worden. Auch hier wurden vor allem Heranwachsende auffällig. 17-mal traf der Vollzugsdienst auf Minderjährige, die trotz ihres Alters in der Öffentlichkeit rauchten.

Die Anzahl der Verstöße halte sich in etwa die Waage mit vorangegangenen Frühjahrsmessen, so die Stadt. Das Instrument der Allgemeinverfügung helfe indes, Auseinandersetzungen zu verhindern, die sich aus übermäßigem Alkoholgenuss ergeben könnten. Auch würden dadurch weniger Glasflaschen zu Bruch gehen. Insgesamt hätten sich die Kontrollen des Vollzugsdienstes als erforderlich erwiesen.