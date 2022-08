Die Eingangstür eines Vereinsheims in der Raiffeisenstraße haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Einbrecher dann Fenster und Spinde auf und verursachten dadurch einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Gestohlen haben die Täter jedoch „vermutlich nichts“. In unmittelbarer Nähe des Vereinsheims ist es zu weiteren Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht, die im Bereich Raiffeisenstraße/Wormser Landstraße in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.