Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall am Dienstag, 14.55 Uhr, an der Fußgängerampel am oberen Ende der Schützenstraße. Ein 14-jähriges Mädchen sei aus einem langsam vorbeifahrenden weißen VW-Transporter heraus angesprochen worden, während es selbst an der Ampel stand und auf Grünlicht wartete. „Die Hintergründe des Vorfalls sind nicht näher bekannt. Zu einem körperlichen Übergriff ist es nicht gekommen, der Transporter setzte seine Fahrt nach wenigen Sekunden fort“, so die Polizei am Dienstagabend. In den sozialen Netzwerken sei der Vorfall schon ein Thema. Es gebe aber keine Hinweise auf eine versuchte Entführung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.