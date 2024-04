Eine 59-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch kurz vor 14 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in der Iggelheimer Straße gefahren, als sie kurzzeitig anhalten musste. Wie die Polizei berichtet, parkte in der Zeit ein unbekannter Pkw-Fahrer aus einem Parkplatz rückwärts aus und berührte dabei den Wagen der 59-Jährigen an der Heckstoßstange. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Auto der 59-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Speyer bittet Zeugen und den gesuchten Autofahrer selbst, sich bei ihr unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.