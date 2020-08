Ein Einbruch und zwei Versuche in Speyer-Mitte beschäftigen derzeit die Polizei. Alle Taten ereigneten sich im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen. Laut Bericht der Beamten hebelten Unbekannte die Seitentür einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße auf, durchsuchten im Innenraum einen Schrank und öffneten den Toilettenraum. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. Ebenfalls in der Bahnhofstraße versuchten Täter die Nebeneingangstür einer Apotheke aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Der Schaden an der Tür beträgt rund 300 Euro. Ebenfalls nicht erfolgreich war ein versuchter Einbruch in ein Sonnenstudio in der Oberen Langgasse. Laut Polizei hebelten die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf, konnten jedoch offenbar wegen Hindernissen nicht eindringen. Schaden: 300 Euro. Die Polizei ermittelt, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.