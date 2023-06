Ein Brand auf dem Spielplatz am Drachenturm, zwischen Zeppelinschule und Hilgardstraße, hat einen Polizeieinsatz erforderlich gemacht. Vermutlich in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr ist dort eine sogenannte Tampenschaukel – auf der mehrere Kinder nebeneinander stehend schwingen können – in Brand geraten. „Auf dem Spielplatz konnte diverser Unrat festgestellt werden, der dafür sprach, dass sich zuvor eine Personengruppe dort aufhielt“, so die Beamten. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Schaukel mutwillig in Brand gesteckt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.