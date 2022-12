Ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist am Montagabend kurz vor 18 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Hockenheim entstanden. Nach Angaben der Polizei kam es auf Höhe des Autobahnparkplatzes Spitzenrheinhof zu einem Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem Lastwagen, dessen Hergang von dem 35-jährigen Autofahrer und dem 41-jährigen Lkw-Fahrer unterschiedlich geschildert wird. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Bei dem Unfall der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Sperrmaßnahmen beider Fahrstreifen, was laut Polizei den Verkehr jedoch nicht erheblich beeinträchtigt habe. Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Walldorf unter Telefon 06227 358260 entgegen.