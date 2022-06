Gleich drei Einbrüche meldet die Polizei Speyer nach dem Pfingstwochenende: Bereits in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag haben sich demnach unbekannte Täter über ein Toilettenfenster Zutritt in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße verschafft und aus der Kasse 140 Euro gestohlen. Am Samstagmorgen zwischen 2 und 7.10 Uhr sind Unbekannte demnach in einen Tanz-Treff in der Raiffeisenstraße eingebrochen, indem sie ein Fenster eingeschlagen haben. „Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Täter das Objekt ohne Beute“, so die Beamten. Den dritten Einbruch melden die Beamten ebenfalls von Samstagmorgen, 4.15 bis 7.45 Uhr. Betroffen war diesmal ein Vereinsheim in der Seekatzstraße, Ecke Gayerstraße. „Hier durchwühlten die Täter mehrere Räume und konnten einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeuten.“ Wer an den drei Tatorten verdächtige Personen beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.