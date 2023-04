Nach einem Unfall in der Otto-Mayer-Straße am Montag gegen 13.15 Uhr sucht die Polizei nach dem jugendlichen Unfallopfer und einem Zeugen. In einem Pressebericht der Beamten heißt es, dass eine 18-Jährige in Fahrtrichtung Hans-Purrmann- und Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium mit einem zwölf bis 14-jährigen Fahrradfahrer kollidierte. Der schwarzhaarige Teenager habe auf einem schwarzen Jugendfahrrad zunächst am Straßenrand gewartet, sei dann aber plötzlich auf die Fahrbahn gefahren.

Als sich die Autofahrerin nach dem Unfall nach seinem Wohlbefinden erkundigt hätte, habe er mit „Alles okay“ geantwortet. Ein Zeuge habe die junge Frau dann in ein Streitgespräch verwickelt, währenddessen sei der Junge verschwunden. Auch der Zeuge habe sei davongegangen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei berichtet, dass am Auto der Frau je ein Kratzer auf der Motorhaube und am Kotflügel entstanden sei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.