Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 19.45 Uhr und 7.15 Uhr in eine Schule in der Kardinal-Wendel-Straße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten die Außentür des Gebäudes aufgebrochen und im Inneren den Glaseinsatz einer weiteren Tür zerstört, um in den Aufenthaltsbereich der Lehrkräfte zu gelangen. Dort hätten sie mehrere Spinde und Bürotüren aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Um wie viel Geld es sich hierbei handelt, sei laut Polizei noch unklar. Zudem hätten die Einbrecher einen Möbeltresor mitgenommen, in dem ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag, eine Digitalkamera und die Mitgliedskarte einer Jugendherberge enthalten sei. Zeugen, die etwas gesehen haben oder etwas zum Diebesgut wissen, werden gebeten sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.