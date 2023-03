Die Polizei ist auf der Suche nach einem schwarz-grünen E-Mountainbike der Marke Conway, Modell „Syron S227 Fully“, das als gestohlen gemeldet worden ist. Nach Angaben der Polizei ist das E-Bike in der Nacht von Sonntag, 26. März, 22 Uhr, auf Montag, 27. März, 7 Uhr, aus dem Innenhof eines Wohnhauses in der Kettelerstraße gestohlen worden. Das rund 4000 Euro teure Fahrrad sei mit einem hochwertigen Faltbügelschloss gesichert gewesen, welches die Diebe haben zerstören können. Die Beamten suchen nun Zeugen oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefon unter 06232 1370.