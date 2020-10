Die Polizeiinspektion Speyer sucht die Eigentümer von Schmuck, der im Stadtwald gefunden worden ist.

Es handle sich um zwei Schmuckschatullen mit Broschen, Ringen, Ohrringen, Armbändern, Armbanduhren und Ketten – insgesamt 33 Teile Modeschmuck. Diese seien am 18. Oktober am Ersten Richtweg in der Nähe der Walderholung am Wegrand entdeckt und bei der Polizei abgegeben worden. „Ein Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden“, so die Ermittler, die den Fall deshalb nun öffentlich machen. Sie gehen von einer Straftat aus: Die Schatullen seien zuvor vermutlich entwendet und wertvollere Stücke möglicherweise entnommen worden. Bei der Polizei Speyer sei eine solche Tat aber bislang nicht zur Anzeige gebracht worden. Die verkehrsgünstige Lage des Standorts könnte auch auf einen entfernten Tatort hindeuten. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefon 06232 1370 zu melden.

Auffällige Parallele

Der Fall weist Parallelen zu einem ähnlichen Fund ganz in der Nähe – im Gebiet Kletterwald/Trimm-dich-Pfad – vom 3. September auf. Damals war ein Schmuckkasten aus Leder mit neun – ebenfalls nicht sehr wertvollen – Schmuckstücken entdeckt worden. Ein Besitzer hat sich laut Polizei nicht gemeldet.