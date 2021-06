Einen vermutlich gestohlenen Cityroller haben Beamte der Polizeiinspektion Speyer am Freitagabend sichergestellt und suchen nun den rechtmäßigen Besitzer. Laut Bericht fanden sie das Fortbewegungsmittel um 18.30 Uhr in der Blaulstraße in Speyer-West. Der Eigentümer oder die Eigentümerin stamme vermutlich aus dem Bereich Burgstraße, Josef-Schmitt-Straße oder aus der näheren Umgebung und wird gebeten, sich unter Telefon 06232 137103 oder an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.