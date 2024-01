Ein besonderes Fundstück beschäftigt die Polizei in Speyer. Am Dienstag wurde gegen 10.15 Uhr ein etwa 50 Zentimeter hoher Tresor im Bereich der Speyerer Industriestraße gefunden, so eine Mitteilung der Beamten. Der Tresor ist demnach mittels elektronischem Zahlenschloss verschlossen und dürfte aus einer Straftat stammen.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte zum Inhalt des Tresors sowie seiner Herkunft vor. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer oder Hinweisgebern, die eventuell die Herkunft des Tresors kennen.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.