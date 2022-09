Die Polizei sucht den Besitzer eines E-Bikes, das bereits am 11. September sichergestellt worden ist. Ein 21-Jähriger habe es in abgeschlossenem Zustand hinter sich hergezogen und weder Schlüssel für das Schloss noch einen Eigentumsnachweis vorweisen können. Die Polizei weist darauf hin, dass der Lack des komplett schwarzen E-Bikes an einigen Stellen abblättert und darunter ein gelber Lack zum Vorschein kommt. Der Besitzer des E-Bikes wird gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Zur Aushändigung des Rads ist ein Eigentumsnachweis erforderlich.