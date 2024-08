Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz läuft ein Verfahren gegen einen 40-Jährigen, den die Polizei am Donnerstag an einer Raststätte der Autobahn 6 bei Hockenheim stoppte. Der Mann transportierte den Angaben zufolge womöglich illegal fünf Hunde.

Wie die Beamten mitteilen, waren die Tiere der Rasse Havaneser in zwei Transportboxen untergebracht. Laut Polizei machten sie einen vernachlässigten Eindruck und saßen in ihren Exkrementen. Trotz der hohen Außentemperaturen von über 30 Grad stand den Hunden darüber hinaus kein Wasser zur Verfügung. Hinweise deuteten darauf hin, dass die Begleitdokumente gefälscht sein könnten. Die Polizisten übergaben die fünf Hunde in die Obhut des Veterinäramts des Rhein-Neckar-Kreises.