Zu schnell unterwegs, mit Handy am Steuer oder ohne Führerschein – mit verschiedenen Verstößen hatte es die Polizei am Sonntag bei Kontrollen im Stadtgebiet zu tun. In der Landwehrstraße überwachten die Beamten zwischen 11 und 12 Uhr die Geschwindigkeit. Zehn Personen fuhren zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 92 Kilometer pro Stunde – erlaubt sind 50. Bei einem Verkehrsteilnehmer wurde wegen des festen Wohnsitzes im Ausland eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer zeigte einen von einer türkischen Fahrerlaubnis umgeschriebenen belgischen Führerschein vor. Weil sich der 32-jährige Mann schon seit mehreren Jahren in Deutschland aufhält, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei Kontrollen am Abend in der Wormser Landstraße wurde neben Beleuchtungsmängeln an drei Autos und einem Handyverstoß auch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei einem 26-Jährigen bemerkte die Polizei drogentypische Ausffallerscheinungen. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain und THC.