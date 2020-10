Speyer ist klein. Das hat ein 67-jähriger Autofahrer am Montag, 19.08 Uhr, erfahren, als mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße von der Polizei kontrolliert wurde. Gestoppt hat ihn dabei laut Bericht der Beamten exakt die Streife, die zwei Tage zuvor einen Verkehrsunfall des Mannes an gleicher Örtlichkeit aufgenommen hatte. Damals hatte der Speyerer wegen 2,77 Promille seinen Führerschein abgeben müssen. Der Bericht: „Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der am Montag erneut Kontrollierte somit diesmal nicht vorweisen, weswegen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurde.“ Nach Alkohol gerochen und entsprechende Ausfallerscheinungen aufgewiesen habe der Mann übrigens erneut. „Die Aussicht auf eine baldige Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis dürfte für ihn damit erst einmal in weite Ferne gerückt sein“, vermutet die Polizei.