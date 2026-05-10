Ein Radfahrer ist in Waldsee in der Nacht auf Sonntag von der Polizei kontrolliert worden – mit Folgen. Die Beamten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt, nachdem ein Atemalkoholtest 1,98 Promille angezeigt hatte. Die Beamten hielten den Radfahrer gegen 0.16 Uhr in der Wörthstraße an. Dabei stellten sie nach eigenen Angaben deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Mann machte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 1,98 Promille. Im Anschluss wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.