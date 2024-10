Die Polizei hat am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr in der Siemensstraße ein Fahrzeug angehalten, an dem mehrere Veränderungen vorgenommen worden waren und das ohne Erlaubnis unterwegs war. Den Beamten zufolge war das Fahrwerk verändert worden und das Lenkrad nachgerüstet. Das hatte zur Folge, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Fahrer und den Halter erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Polizei rät, bei Veränderungen das Fahrzeug entsprechenden Prüfstellen vorzuführen beziehungsweise die erforderlichen Unterlagen mitzuführen. Des Weiteren müsse auch ein gekauftes Fahrzeug den Vorschriften entsprechen, was in der Verantwortung des Fahrers und des Halters liege, heißt es von den Beamten.