Zwei zwölfjährige Jungen sind am Sonntagvormittag in eine ehemalige Kindertagesstätte im Speyerer Ginsterweg eingedrungen. Das teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten gegen 10.20 Uhr zunächst lautes Scheibenklirren gemeldet und kurz darauf zwei Personen im Gebäude gesehen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, versuchten die Jungen vom Gelände zu flüchten.

Die Polizei konnte beide jedoch am Grundstückszaun stellen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie sich Zugang verschafft, indem sie mit einem Sonnenschirm eine Fensterscheibe einschlugen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Zwölfjährigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.