Bereits am Freitagabend hat sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am St.-Guido-Stiftsplatz ereignet. Laut Polizei-Mitteilung ist ein dunkler Pkw gegen 20.45 Uhr im Vorbeifahren gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge geprallt. An den stehenden Autos sei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden. Dennoch sei der Unfallverursacher mit seinem Auto von der Unfallstelle geflüchtet. Nach einer eingeleiteten Fahndung sei den Beamten dann ein geparktes Fahrzeug mit Unfallschäden auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schifferstadter Straße aufgefallen. Weil die Polizei vermutet, dass es sich um das Auto des Unfallverursachers am St.-Guido-Stiftsplatz handelt, hat sie es sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei per Telefon 06232 1370 entgegen.