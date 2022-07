Die Beamten der Polizei Speyer haben laut eigener Aussage am Donnerstagnachmittag einen Ladendieb dingfest gemacht. Laut Bericht entwendete der 37-Jährige in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße drei Parfums und steckte sie in einen Rucksack. Das hatten Angestellte des Geschäfts aber über eine Kamera beobachtet und die Polizei informiert. Die beamten konnten den Mann anschließend auf der Maximilianstraße ausfindig machen. „Dieser lief gerade in ein anderes Kaufhaus und ging zielgerichtet zur Parfümabteilung“, heißt es. Die Beamten durchsuchten den Rucksack des Mannes und fanden darin das Diebesgut aus dem Geschäft sowie neue Kleidungsstücke mit Etiketten. Eine Rechnung dafür konnte der Mann nicht vorweisen. Die Waren hatten einen Gesamtwert ca. 250 Euro. Weil die Beamten bei dem Mann auch ein „zugriffsbereites Taschenmesser“ fanden, muss er sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.