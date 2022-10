Die Polizei sucht die Eigentümer eines gestohlenen Fahrrads, das Beamte bereits am 22. September, 21 Uhr, im Bereich der Siedlungsschule in Speyer-Nord sichergestellt haben. Dort sei ein 31-Jähriger kontrolliert worden, der gestanden habe, das orangefarbene Fahrrad, das er dabei hatte, gestohlen zu haben. Er habe es am Eselsdamm auf Höhe des TSV-Geländes mitgenommen, wo es unabgeschlossen am Zaun gelehnt habe. Die Polizei sucht nun laut Pressemitteilung vom Dienstag den Eigentümer des Gefährts der Marke Rockville Serious. Dieser könne sich mit einem Eigentumsnachweis unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.