Einen Betrugsversuch durch einen falschen Microsoft-Mitarbeiter hat ein 35-jähriger Speyerer laut Polizei am Mittwoch möglicherweise gerade noch rechtzeitig bemerkt. Ein unbekannter Anrufer habe den Mann am Vormittag kontaktiert, ihm von einer angeblichen Gefährdung für seinen Computer berichtet und ihn aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren, um so das Problem beheben zu können. Der Bericht: „Nachdem sich der Betrüger hierdurch Zugriff auf den Computer verschafft hatte, bat er sein Opfer, sein Handy mit dem PC zu verbinden, seinen Führerschein abzufotografieren und eine TAN für sein Online-Konto zu generieren.“ Das habe den 35-Jährigen misstrauisch gemacht. Er habe den PC vom Netz getrennt und das Gespräch beendet. Bislang sei kein finanzieller Schaden entstanden. Die Polizei geht von einem Ausspähversuch aus und warnt vor solchen unaufgeforderten Kontaktaufnahmen: „Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.“ Auf keinen Fall sollten private Daten herausgegeben werden. Wenn es Tätern gelinge, eine Schadsoftware zu installieren, könnten sie beispielsweise Passwörter für das Online-Banking ausspähen. Wer bereits Opfer geworden sei, solle den Rechner vom Internet trennen, von einem nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern. Auch eine Kontaktaufnahme zum eigenen Geldinstitut und zur Polizei könnten Schaden abwenden.