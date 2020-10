Bei sogenannten Präventionsstreifen hat die Polizei Speyer bei einem 16-jährigen Speyerer im Bereich der Kleingartenanlage Am Woogbach ein Einhandmesser gefunden. Sie hat es sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz gegen den Jugendlichen eingeleitet. Gleiches erfolgte bei einer Kontrolle eines 17-Jährigen aus Hanhofen an der Stadthalle Speyer. Auch das bei diesem aufgefunden Einhandmesser wurde von der Polizei einbehalten. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hat sie zur Einbruchsprävention und den zuletzt vermehrt bekanntgewordenen Diebstählen aus Fahrzeugen an beiden Tagen in den Abendstunden mehrere Fußstreifen in Heiligenstein und Berghausen, Mechtersheim, Otterstadt sowie im Stadtgebiet Speyer durchgeführt.