Die Polizei in Schwetzingen hat am Donnerstagabend drei Männer und fünf Frauen festgenommen, die in dem dringenden Verdacht stehen, in einem Ladengeschäft in der Friedrichstraße mehrere Waren gestohlen zu haben. Laut Bericht hatte ein Mitarbeiter des Geschäfts gegen 19 Uhr die Beamten verständigt, weil eine achtköpfige Gruppe mehrere Gegenstände aus der Auslage entnommen und den Laden verlassen hatte, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass die Gruppe in Richtung Busbahnhof lief.

Die Polizei nahm die Fahndung auf und stieß in der Nähe des Bahnhofs in einem Einkaufsmarkt sowie am Busbahnhof auf die gesuchten Personen. Bei der Durchsuchung der fünf Frauen und drei Männer fanden die Einsatzkräfte mehrere Elektronikgeräte und Kosmetikartikel, die sichergestellt wurden. Die Verdächtigen wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Revier genommen. Der Wert der Waren ist noch unbekannt.

Ob sie ausschließlich aus dem Geschäft in der Friedrichstraße oder möglicherweise auch aus anderen Diebstählen stammen, ist noch unklar. Wie die Beamten mitteilen, ist dies Gegenstand der weiteren Ermittlungen.