Wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss sich nun ein 31-Jähriger, den die Polizei Speyer am frühen Mittwochmorgen in der Nähe der Villa Ecarius erwischt hat. Wie die beamten mitteilen, war der junge Mann teil einer Dreiergruppe, die den Beamten bei einer Streife gegen kurz nach Mitternacht auffiel. Der 31-Jährige habe auf dem Rücken neben seinem Fahrrad gelegen. Laut seinen Begleitern sei er mit dem Fahrrad gestürzt. „Bei ihm konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch, sowie eine verwaschene Aussprache feststellen. Zudem hatte er Verletzungen an Händen und Beinen, sodass der Rettungsdienst hinzugerufen wurde“, heißt es. Der junge Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.