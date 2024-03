Ein größerer Einsatz in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) des Landes in der Spaldinger Straße hat am Montagnachmittag und -abend die Polizei beschäftigt.

Die Ermittler hielten sich am Montag noch mit näheren Informationen zu dem auslösenden Vorfall zurück. Mehrere Personen seien gegen 15.35 Uhr aus ungeklärter Ursache in Streit geraten. Es sei eine körperliche Auseinandersetzung gefolgt, „bei der es nach aktuellem Sachstand jedoch nicht zu lebensbedrohlichen Verletzungen gekommen ist“. Es habe auch kein Beteiligter ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Ob es Verletzte gab und wie viele Personen beteiligt waren, wurde am Abend mit Verweis auf die noch andauernden Ermittlungen ebenfalls nicht mitgeteilt.

Eine Polizeisprecherin kündigte weitere Informationen für den Dienstag an. Vieles sei noch nicht gesichert, sie wolle keine Aussagen machen, die sie eine Stunde später revidieren müsse, so ihre Begründung.

Die Polizei ist auf dem AfA-Gelände mit einer eigenen Ermittlungsgruppe Migration vertreten, wird bei Bedarf aber von Polizeikräften von außen unterstützt. Auf dem früheren Bundeswehrgelände lebten zuletzt rund 1400 Flüchtlinge.