Weiterhin keine Klarheit gibt es zu zwei Vorfällen am 21. und 22. August auf der Skateranlage in Speyer-Nord, die Gegenstand von Verfahren der Ermittlungsgruppe Migration der Polizei sind. Wolfgang Hoffmann, Leiter der Ermittlungsgruppe, hat vorige Woche die Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung am 21. August abgeschlossen. Wie berichtet, war diese als Vorgeschichte einer Schlägerei auf der Skateranlage in Speyer-Nord angeführt worden, an der am 22. August Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) beteiligt waren.

Zu der Belästigung zum Nachteil einer 15-Jährigen gebe es „völlig konträre Darstellungen“, so Hoffmann, der seine Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft weitergereicht hat. Diese müsse nun entscheiden, ob strafrechtliche Relevanz vorliegt. Bei der Aufklärung der Schlägerei vom 22. August ziehen sich die Ermittlungen laut Hoffmann hin. Ein Grund dafür sei, dass ein Teil der Vorgeladenen nicht zur Vernehmung erschienen sei. Dabei handle es sich aber nicht um die AfA-Bewohner, sondern um Teile der gegnerische Seite. Wie berichtet, waren zwei Gruppen junger Männer in Streit geraten, und es gab sechs Verletzte.