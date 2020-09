Der Besuch eines 53-Jährigen in einem Lokal in der Ludwigstraße endete für diesen am Mittwochabend um 17.50 Uhr im polizeilichen Gewahrsam. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 53-Jährige lautstark in dem Lokal herumgeschrien und es trotz Aufforderung nicht verlassen. Die Polizei traf den unliebsamen Gast in der Ludwigstraße an. Er hatte seine Schuhe ausgezogen und warf diese in Richtung von Passanten und Fahrzeugen, traf aber niemanden. Zudem pöbelte er Passanten an. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Mann bei der Kontrolle teils aggressiv, teils kooperativ. Nachdem ein Atemalkoholtest bei ihm 1,89 Promille ergeben hatte, verhielt er sich im weiteren Verlauf der Kontrolle völlig unkooperativ und aggressiv, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.