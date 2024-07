Passanten meldeten der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr, dass ein Mann dabei ist, in ein Restaurant in der Maximilianstraße einzubrechen. Laut Bericht hatten die Zeugen beobachtet, dass die Person eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Lokals eingeschlagen und die Gaststätte kurz darauf durch das Fenster wieder verlassen hatte. Die verständigten Polizeibeamten trafen in der Nähe auf einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf, und nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Entwendet hatte der Täter nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.