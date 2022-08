Die Polizei hat am frühen Dienstagabend zwei Männer festgenommen, die gegen 18.20 Uhr Bargeld aus einem offenstehenden Auto auf dem Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Straße entwendet haben. Wie die Beamten mitteilen, beobachteten ein Zeuge und der Geschädigte die Männer bei der Tat. Die Täter flüchteten. Die Polizei fahndete nach ihnen und konnte sie aufgrund der Personenbeschreibung festnehmen. Die Männer sind 26 beziehungsweise 33 Jahre alt. Nach Angaben der Beamten versuchten sie, auf der Flucht das Diebesgut noch zu verstecken, was ihnen allerdings misslang. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.