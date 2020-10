Führungswechsel bei der Polizei: Inspektion und Zentrale Bußgeldstelle (ZBS) haben künftig neue Leiter (wir berichteten). Am Mittwoch war offizielle Staffelübergabe im Bischöflichen Priesterseminar.

Gleich drei Führungskräfte wurden bei einer Feierstunde von ihrem bisherigen Amt verabschiedet und in ihr neues Aufgabengebiet eingeführt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wünschte Kai Tatscheck, der zwei Jahre die rasant gewachsene Zentrale Bußgeldstelle geleitet habe, viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe als Dezernatsleiter für Einsatz, Logistik und Technik in Mainz, die er bereits seit August wahrnimmt. Tatscheck selbst betonte, dass er stolz auf seine ehemalige Mannschaft sei. „Die Zentrale Bußgeldstelle steht sehr gut da.“ Die ZBS gehört organisatorisch zum Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen. Sie hat ihren Sitz in Speyer mit einem Außenstandort in Zweibrücken. Die rund 325 Mitarbeiter der ZBS bearbeiteten nach Angaben der Polizei im Jahr 2019 rund 2,7 Millionen Vorgänge.

Tatschecks Nachfolger Stephan Weber leitete vier Jahre die Polizeiinspektion in Speyer. An der Spitze der Zentralen Bußgeldstelle steht er bereits seit August kommissarisch. Er habe in Speyer viel gelernt, sagte der 43-Jährige, der im Kreis Bad Dürkheim wohnt.

„Bürgernahe Polizei“

Kristof Brockmann war zwei Jahre Leiter eines Stabsbereiches im Führungsstab des Polizeipräsidiums Mainz. Seit September steht er der Polizeiinspektion Speyer vor. Er habe ein hochmotiviertes und sympathisches Team vorgefunden und wolle sich den Menschen mit seinen Mitarbeitern als bürgernahe Polizei präsentieren, sagte der 36-Jährige.

Lobende Worte für die drei Polizisten sprach auch Uwe Löwenhaupt vom Personalrat der Polizeidirektion. Polizeipräsident Thomas Ebling betonte nicht ohne Stolz, dass die Aufklärungsquote der Polizeiinspektion, die für rund 74.000 Bürger in Speyer und den Umlandgemeinden zuständig ist, bei 63,4 Prozent liege.