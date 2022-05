Gleich mehrere Einbrüche hat die Polizeiinspektion Speyer am Montag gemeldet. Lau Bericht stellte ein 60-jähriger Speyerer bereits am Sonntag gegen 11 Uhr an seinem Haus in der Straße Am Melchior-Heß-Park fest, dass seine Eingangstür beschädigt worden war. „Vermutlich versuchte ein Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Eingangstür in das Einfamilienhaus einzubrechen, was allerdings nicht gelang“, so die Beamten. Am Montag habe sich dann ein 45-Jähriger „aus der unmittelbaren Nachbarschaft“ gemeldet. Auch er habe an seiner Eingangstür Beschädigungen entdeckt. In beiden Fällen entstand jedoch kein Sachschaden. Einbrüche in Geschäftsräume in der Unteren Langgasse und in der Schwerdstraße wurden den Beamten dann am Montag gemeldet. Betroffen sind eine Taxi-Zentrale, in der Bargeld und ein Tresor gestohlen wurden, sowie ein Friseursalon, in dem die Diebe aber wohl nichts erbeuten konnten. Hinweise unter Telefon 06232 137-0 oder an pispeyer@polizei.rlp.de.