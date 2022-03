Mehrere Einbrüche in den zurückliegenden Tagen hat die Polizei registriert. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Johannes-Kirschhoch-Straße ein. Sie sollen Behälter durchwühlt und mit zwei iPads sowie einem dreistelligem Bargeldbetrag entkommen sein. Schaden: etwa 5700 Euro. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, sollen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Ginsterweg eingebrochen sein. Sie beschädigten laut Polizei mehrere Türen und stahlen ein Mobiltelefon. Hier wird der Schaden auf etwa 1200 Euro beziffert. Im gleichen Zeitraum wurde in eine Kindertagesstätte im Falkenweg eingebrochen. Es fehlt ein dreistelliger Bargeldbetrag. Auch in die Kindertagesstätte in der Straße Im Vogelgesang wurde eingebrochen. Die Täter durchwühlten laut Polizei das Mobiliar und erbeuteten ein Mobiltelefon sowie einen Schlüssel. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gebäudekomplex in der Heinrich-Heine-Straße. Aus einer Kinderarztpraxis sollen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet haben. Im gleichen Gebäude drangen die Täter in ein Familienzentrum ein. Auch hier fehlen laut Polizei ein dreistelliger Bargeldbetrag und ein Schlüsselbund.

Die Polizei bittet in den genannten Fällen um Hinweise: Telefon 06232 137-0, oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.