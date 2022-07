Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Firma in der Speyerer Auestraße eingebrochen, haben aber offenbar nichts entwendet. Das berichtet die Polizeiinspektion Speyer. Die Täter hebelten demnach gegen 1.45 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Gebäude ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. In der selben Nacht hat es laut der Polizei außerdem einen Einbruch in ein Eiscafé in der Maximilianstraße gegeben. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die unbekannten Täter demnach Zutritt und stahlen einen dreistelligen Geldbetrag aus der Trinkgeldkasse. Ebenfalls am Wochenende sind Unbekannte in ein Schulgebäude in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen. Im Innern hebelten die Täter einige Türen auf, andere wurden eingetreten. Nach ersten Ermittlungen wurde auch hier aus zwei Geldkassetten ein mittlerer zweistelliger Münzgeldbetrag entwendet. Wer Hinweise zu einem der beiden Fälle geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.