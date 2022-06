Von drei Einbrüchen hat die Speyerer Polizei am Dienstagmittag berichtet. Bei einem ersten Fall sollen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-Zeiss-Straße in mehrere Kellerräume eingebrochen sein, ohne die Türen zu beschädigen. „Hieraus entwendeten sie Haushaltswaren und Gartenzubehör im Gesamtwert von 100 Euro. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Olivenöl, Kaffee, Waschmittel, Toilettenpapier, Küchentücher, Wein, Handseife, eine Heckenschere und ein Regencape“, so die Beamten. Ebenfalls von Sonntag auf Montag hebelten unbekannte Täter die Tür eines Kellerraums in der Ernst-Abbé-Straße auf und entwendeten hieraus zwölf Fruchtsaftflaschen, fünf Dosen Eintopf, einen Einkaufskorb und einen Christbaumengel. Der Gesamtschaden liegt bei 50 Euro. Einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen haben Unbekannte in einem dritten Fall: Die Beamten berichten von unbekannten Tätern, die von Montag auf Dienstag auf den Balkon eines größeren Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Christian-Dathan-Straße kletterten und das Fenster zu einer Zahnarztpraxis aufhebelten. Der Sachschaden liegt laut Polizeibericht bei 2000 Euro.