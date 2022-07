Die Polizei Speyer lädt alle Interessierte am Donnerstag, 4. August, ab 16 Uhr zu einer „interaktiven Fahrradtour“ durch das Speyerer Stadtgebiet ein. Ziel der Tour ist laut einer Mitteilung die Vorstellung der Polizeiarbeit für alle, die sich für den Beruf interessieren. Während der zehn Kilometer langen Strecke sollen an mehreren Stationen Themenbereiche aus dem Polizei-Alltag vorgestellt werden. Auch Einheiten wie die Diensthundestaffel oder die Wasserschutzpolizei werden sich vorstellen. Fragen zu Einstellungsvoraussetzungen oder dem Polizei-Studiumsollen während der Tour ebenfalls beantwortet werden. Treffpunkt für den Tour-Start ist der Hof der Polizei Speyer in der Maximilianstraße 6. Benötigt wird ein verkehrssicheres Fahrrad. Eine vorherige Anmeldung unter pispeyer.einstellungen@polizei.rlp.de oder pispeyer@polizei.rlp.de ist nötig.