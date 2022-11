Die geänderte Verkehrsführung am Doppelgymnasium in der Otto-Mayer-Straße beschäftigt weiterhin die Polizei. An dieser Stelle ist die Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße nur noch für Radfahrer geöffnet, weshalb die Beamten am Mittwochmorgen zwischen 7.25 und 8.15 Uhr hier den Verkehr kontrollierten. Dabei notierten sie mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. So wurde einmal der Führerschein nicht mitgeführt, zweimal war das Licht nicht eingeschaltet, einmal war die Tüv-Plakette nicht mehr aktuell und zweimal waren Sicherheitsgurte nicht angelegt.