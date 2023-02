Das schönere Wetter sorgt dafür, dass immer mehr Bürger der Stadt Speyer das Auto wieder stehen lassen und sich auf ihr Fahrrad schwingen. Auch deshalb kommt es laut Polizei nicht selten zu gefährlichen Verkehrssituationen zwischen Personen auf einem Fahrrad und Kraftfahrzeugen. Ebenfalls häufen sich laut den Beamten Beschwerden von Bürgern über rücksichtslose Radfahrer, die im Straßenverkehr die Verkehrsregeln nicht einhielten. Daher kontrollierte die Speyerer Polizei am Montag zur Mittagszeit in der Gilgenstraße den Verkehr und legte ihren Fokus auf die ordnungsgemäße Benutzung der Fahrbahn sowie die Eigentumsverhältnisse von Fahrrädern. Das Ergebnis: Acht Radler fuhren vorschriftsmäßig auf der Straße, nur ein älterer Radfahrer nutzte den Gehweg. Da dieses Fehlverhalten mit eine der Hauptunfallursachen zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern sei, kündigte die Polizei an, weiter ein Auge auf diese Problematik haben.