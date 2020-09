15 kontrollierte Fahrzeuge am in der Nacht auf Dienstag in der Wormser Landstraße, acht Verstöße – das ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes zwischen 23 und 0.30 Uhr. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, in zwei Fällen wurde keine Warnweste, in einem Fall kein Führerschein mitgeführt, an einem Fahrzeug waren Beleuchtungsmängel festzustellen, einmal wurden die Nebelscheinwerfer am Fahrzeug missbräuchlich eingesetzt, so die Beamten. Außerdem wurde ein Verfahren gegen eine 21-jährige Autofahrerin aus Speyer eingeleitet, die unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels am Steuer gesessen haben soll. „Da ein Drogenschnelltest positiv verlief, erfolgte die anschließende Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine Angehörige übergeben“, teilt die Polizei mit.