Ein selbstgebasteltes Kennzeichen an einem VW in der Peter-Drach-Straße entdeckt haben am Mittwochabend Beamte der Polizeiinspektion Speyer: zwei Buchstaben, fünf Ziffern ohne erkennbare tiefere Bedeutung. Laut Bericht ist das auch nicht das erste Mal: Die Eigentümerin des Wagens habe schon öfter ein nicht offizielles Kennzeichen angebracht. Die Streife stellt laut Mitteilung die „Fantasie-Kennzeichen“ sicher und hat gegen die Frau ein Strafverfahren eingeleitet.