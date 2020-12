Die Suche nach der Ursache des Großbrandes, bei dem am Freitag das Haus eines Blumenladens in der Roßmarktstraße stark beschädigt worden ist, verzögert sich. „Das Haus ist für unseren Brandgutachter noch nicht begehbar“, so auf Anfrage Thorsten Mischler, Sprecher des Polizeipräsidiums.

Bisher hatten sich weder Feuerwehr noch Polizei zur Ursache des morgens gegen 4 Uhr ausgebrochenen Feuers geäußert. Lösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis Samstag. Jetzt müssten Fachleute das Gebäude so absichern, dass es betreten werden könne, so Mischler. Geplant sei, dass dann gleich die Brandexperten des Kommissariats 1 der Kripo Ludwigshafen mit ins Haus gehen könnten. Mischler: „Das soll noch diese Woche erfolgen.“ Auch Teile der angrenzenden Häuser und die Straße davor sind nach dem Brand mit sechsstelliger Schadenshöhe noch gesperrt.