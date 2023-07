Für die Woche von Montag, 17. Juli, bis einschließlich Sonntag, 23. Juli, hat die Polizeiinspektion Speyer eine Fahrradkontrollwoche angekündigt. Wie die Polizei mitteilt, stehen dabei die Sicherheit im Straßenverkehr, aber vor allem die Prävention von Fahrraddiebstählen im Fokus. Ziel der Aktion ist es, Fahrradbesitzer für die Notwendigkeit eines wirkungsvollen Diebstahlschutzes zu sensibilisieren. Dazu nutzten die Beamten auch ihre Fahrradschablone mit dem Slogan „Angeschlossen? Ihre Polizei Speyer“. An brisanten Punkten soll das Symbol auf dem Boden auf die Wichtigkeit der Diebstahlsicherung hinweisen.

Infomeile am 19. Juli auf Maximilianstraße

Am Mittwoch, 19. Juli, zwischen 12 und 15.30 Uhr wird es eine Infomeile vor der Polizeiinspektion auf der Maximilianstraße geben. Auf der können sich Interessierte an Infoständen der Zentralen Prävention und lokaler Netzwerkpartner (ADFC, Fahrradbeauftragter der Stadt Speyer) einerseits einen Einblick in die Unfall- und Diebstahlprävention verschaffen. Andererseits wird ein sogenannter Torkelparcours aufgebaut, auf dem die Teilnehmer eine „Rauschbrille“ tragen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim codiert an diesem Tag Fahrräder, um Diebstähle zu vermeiden und die Aufklärungsrate nach einem Diebstahl zu erhöhen. Mitzubringen sind dafür Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrads die Codierung auch mit einer eidesstattlichen Erklärung durchführen lassen.